Les Offs Dody Rose Festival des Veyracomusies Veyrac

Mas Martin Veyrac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-05-14 20:15:00

fin : 2026-05-14 20:45:00

2026-05-14

Les Offs, c’est l’envers joyeux du festival des spectacles à découvrir, des artistes à rencontrer et la liberté de se laisser surprendre. Découvrez les Locaux , concert avec 2 sets par jour, à 17h15 et à 20h15.

Chanteuse et autrice-compositrice, elle trace sa route entre pop et folk avec des chansons qui racontent des histoires, comme des carnets de voyage intimes. Portée par une voix lumineuse et sincère, elle tisse ses textes en français, parfois en anglais, au fil d’une écriture sensible et imagée. Inspirée par Bob Dylan, Led Zeppelin, Dolly Parton ou Joan Baez, Dody Rose puise dans la tradition du storytelling pour créer un univers à la fois authentique, poétique et moderne. Sur scène, elle forme un duo complice avec son frère Franck, guitariste et arrangeur, où se mêlent énergie, douceur et émotions partagées.

Concert gratuit plein air. Sans réservation. .

