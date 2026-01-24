Les Offs Les Ateliers Cirque Festival des Veyracomusies Veyrac
Mas Martin Veyrac Haute-Vienne
Gratuit
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-16
2026-05-14
Les Offs, c’est l’envers joyeux du festival des spectacles à découvrir, des artistes à rencontrer et la liberté de se laisser surprendre.
Du jeudi au samedi, pour les enfants, initiation aux arts du cirque !
Balles, foulards, diabolo, … Au programme, jonglage et portés acrobatiques encadrés par deux professionnels de la compagnie Circadiem.
Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
