Les Offs Les Jeux pour Tous Festival des Veyracomusies Veyrac

Les Offs Les Jeux pour Tous Festival des Veyracomusies

Mas Martin Veyrac Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-16

2026-05-14

Les Offs, c’est l’envers joyeux du festival des spectacles à découvrir, des artistes à rencontrer et la liberté de se laisser surprendre.

Des jeux traditionnels en bois, accessibles à tous et animés par des bénévoles, dans la bonne humeur. Éclats de rire, réflexion et partage sont les maitres mots !

Découverte ou re-découverte, en famille et/ou entre amis ! Laissez-vous tenter, vous y reviendrez !

Détail de la programmation en PDF. .

Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

