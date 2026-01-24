Les Offs The Passengers Festival des Veyracomusies Veyrac
Les Offs The Passengers Festival des Veyracomusies Veyrac vendredi 15 mai 2026.
Mas Martin Veyrac Haute-Vienne
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-05-15 20:15:00
fin : 2026-05-15 20:45:00
2026-05-15
Les Offs, c’est l’envers joyeux du festival des spectacles à découvrir, des artistes à rencontrer et la liberté de se laisser surprendre. Découvrez les Locaux , concert avec 2 sets par jour, à 17h15 et à 20h15.
The Passengers, duo électro/acoustique revisitant les grands titres des années 60 à aujourd’hui. Portées par des arrangements originaux mêlant sonorités électroniques et acoustiques, ces reprises traversent les époques et les styles pour offrir un moment musical à la fois moderne, chaleureux et accessible à tous.
Concert gratuit plein air. Sans réservation. .
Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
