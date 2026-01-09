Les oiseaux au fil des saisons Route sans nom Gevry

Les oiseaux au fil des saisons

Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry Jura

Tarif : – – EUR

Début : 2026-12-12 09:00:00

fin : 2026-12-12 11:00:00

Qui sont ces oiseaux qui défient le froid au cœur de la réserve ? Prenez vos jumelles et longues-vues pour partir à leur rencontre ! .

Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 65 70 51 tcourriere.dole.environnement@gmail.com

