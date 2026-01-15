Les oiseaux de ferme en ferme LPO Millau

Les oiseaux de ferme en ferme LPO

Samedi 2 mai

Les oiseaux de ferme en ferme (Millau 12)

Venez découvrir les oiseaux des milieux agricoles que l’on peut observer sur le nord du plateau du Larzac (bruants, fauvettes, alouettes…).

Circuit de 5 km. Nombre de places limité à 10 personnes.

> Camille Bodot 06 80 52 04 95

RESERVATION OBLIGATOIRE

LIEU DE RDV COMMUNIQUE A LA RESERVATION .

