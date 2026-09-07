Les oiseaux du lac Daumesnil au bois de Vincennes, Bois de Vincennes, Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Bois de Vincennes · Paris
Informations pratiques
Les oiseaux du lac Daumesnil au bois de Vincennes Dimanche 20 septembre, 09h30 Bois de Vincennes Paris
Tarifs : Adulte 8€ ; – de 18 ans, demandeur d’emploi 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Ce lac si proche de Paris étonne par sa diversité d’espèces d’oiseaux.
On y trouve bien entendu des oiseaux d’eau comme le cygne tuberculé, ou encore les bernaches du Canada, mais aussi la poule d’eau et la foulque macroule.
On remarquera l’élégant grèbe huppé.
Parfois le martin-pêcheur vient capturer de petits poissons !
Dans les arbres à l’entour, de nombreux passereaux : mésanges, chardonnerets, pinsons, rougegorges et merles.
Enfin le pic vert n’est jamais loin et régulièrement on peut observer le pic épeiche
Au total c’est au moins une vingtaine d’espèces d’oiseaux que vous allez pouvoir observer !
Durée : 2h00
Activité organisée par Sébastien – Guide ornithologue
Infos et réservation sur EcoNature :https://www.eco-nature.org/experience/les-oiseaux-du-lac-daumesnil-au-bois-de-vincennes-jep-2026-9696
Bois de Vincennes 75012 Paris Paris 75012 Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-oiseaux-du-lac-daumesnil-au-bois-de-vincennes-jep-2026-9696 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-oiseaux-du-lac-daumesnil-au-bois-de-vincennes-jep-2026-9696 »}]
Circuit « Les oiseaux du lac Daumesnil au bois de Vincennes » Nature Sortie nature
©EcoNature
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