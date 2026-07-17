Les oiseaux du lac Daumesnil au bois de Vincennes-JEP 2026, Porte Dorée, 75012 Paris, France, Paris

Informations pratiques

Les oiseaux du lac Daumesnil au bois de Vincennes-JEP 2026 Dimanche 20 septembre, 11h30 Porte Dorée, 75012 Paris, France Paris

Tarifs : Adulte 8€ ; – de 18 ans, demandeur d’emploi 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

Ce lac si proche de Paris étonne par sa diversité d’espèces d’oiseaux.

On y trouve bien entendu des oiseaux d’eau comme le cygne tuberculé, ou encore les bernaches du Canada, mais aussi la poule d’eau et la foulque macroule.

On remarquera l’élégant grèbe huppé.

Parfois le martin-pêcheur vient capturer de petits poissons !

Dans les arbres à l’entour, de nombreux passereaux : mésanges, chardonnerets, pinsons, rougegorges et merles.

Enfin le pic vert n’est jamais loin et régulièrement on peut observer le pic épeiche

Au total c’est au moins une vingtaine d’espèces d’oiseaux que vous allez pouvoir observer !

Durée : 2h00

Activité organisée par Sébastien – Guide ornithologue

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-oiseaux-du-lac-daumesnil-au-bois-de-vincennes-jep-2026-9696

Porte Dorée, 75012 Paris, France Porte Dorée, 75012 Paris, France Paris 75012 Quartier du Bel-Air Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-oiseaux-du-lac-daumesnil-au-bois-de-vincennes-jep-2026-9696 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-oiseaux-du-lac-daumesnil-au-bois-de-vincennes-jep-2026-9696 »}]

Ce lac si proche de Paris étonne par sa diversité d’espèces d’oiseaux. On y trouve bien entendu des oiseaux d’eau comme le cygne tuberculé, ou encore les bernaches du Canada, mais aussi la poule d’eau