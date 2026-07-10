Les oiseaux du Parc des Oblates Parc des Oblates Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-12 10:00 – 12:00

Gratuit : non Tout public

Les différentes strates végétales (sol, buissons, arbres…) accueillent une grande diversité d’oiseaux. Lors de cette séance, vous les contemplerez en toute discrétion grâce à des jumelles. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates 02 51 82 02 97



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