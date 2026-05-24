Montblanc

LES OLYMPIADES DE LA RIGOLADE

Espace multisport Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Préparez-vous à une matinée sportive et pleine de bonne humeur avec les Olympiades de la rigolade. Venez nombreux relever le défi dans une ambiance festive et décontractée !

Cet événement ludique et convivial propose 10 épreuves, à réaliser en équipes de 2 personnes. Au programme Course du barman, tyrolienne, handball, rameur, vélo elliptique, foot, basket, tennis, golf, course à la brouette. Un véritable cocktail d’activités pour se dépasser, rire et partager un moment unique entre amis, en famille ou entre collègues. Que vous soyez sportif confirmé ou simplement amateur de défis amusants, ces olympiades sont faites pour vous. Informations et inscriptions fortement conseillées pour constituer les équipes. .

Espace multisport Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 7 82 88 65 76

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English :

Get ready for a morning of fun and sport with the Fun Olympics. Come and take up the challenge in a relaxed, festive atmosphere!

L’événement LES OLYMPIADES DE LA RIGOLADE Montblanc a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34