Les papotes du hérisson, Le Quai des arts, Vitré

Les papotes du hérisson Samedi 23 mai, 15h00 Le Quai des arts Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

10 jours pour fêter la Bretagne sous toutes ses formes !

La direction de la culture de Vitré Communauté vous propose des animations en lien avec la Bretagne et la cuisine bretonne dans les communes de l’Agglomération (Argentré-du-Plessis, La Guerche-de-Bretagne, Louvigné-de-Bais, Marpiré, Montreuil-sous-Pérouse, Saint-Didier, Saint-Germain-du-Pinel, Saint-M’Hervé et Vitré).

Les bibliothèques du réseau Arléane s’associent pour vous proposer un programme gourmand !

Les papotes du hérisson

Les Papotes du hérisson sont un rendez-vous mensuel d’échanges autour des pratiques du jardinage mais aussi l’occasion de partager des graines et de participer à l’approvisionnement de la grainothèque. Vous pouvez apporter plantes séchées, graines déjà triées, trucs et astuces ou simples questions.

Au programme de cette rencontre : le sarrasin, présentation de la plante et de ses différents usages.

Rendez-vous samedi 23 mai de 15h à 17h à la médiathèque du Quai des arts.

Infos pratiques : tout public – Entrée libre.

Retrouvez le programme détaillé : https://www.calameo.com/vitre-communaute/read/004683214c24b1d6d024f

Cet évènement est soutenu par la Région Bretagne.

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Fête de la Bretagne