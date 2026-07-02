Les parents viennent de mars, les enfants… du Mcdo, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Les parents viennent de mars, les enfants… du Mcdo Samedi 31 octobre, 20h00 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T20:00:00+01:00 – 2026-10-31T23:00:00+01:00

Fin : 2026-10-31T20:00:00+01:00 – 2026-10-31T23:00:00+01:00

Un véritable phénomène de société qui rassemble au théâtre toute la famille, de 7 à 177 ans : la comédie qui réconcilie tout le monde !

Bien sûr, on adore nos enfants. Mais, parfois…

Bien sûr, on adore nos parents. Mais, parfois…

Une illustration drôle et tendre de ces rapports universels à travers les tableaux de vie que partagent une mère et ses enfants, fille et garçon.

En place pour une série de scènes ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque l’épingle est bien placée : bébé, enfance, adolescence… À tout âge ses joies et ses galères !

Après avoir affiché complet au mythique théâtre parisien des Blancs Manteaux pendant plusieurs saisons et ayant connu un énorme succès au Festival d’Avignon, ce spectacle événement fait la joie d’un public de plus en plus vaste au fil des années et de ses dates de tournée.

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/les-parents-viennent-de-mars/142071 »}]

Chez Maman comédie humour