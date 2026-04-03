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LES PARENTS VIENNENT DE MARS, SALLE PIERRE LAMY Annecy

LES PARENTS VIENNENT DE MARS, SALLE PIERRE LAMY Annecy

LES PARENTS VIENNENT DE MARS, SALLE PIERRE LAMY Annecy jeudi 22 octobre 2026.

Lieu : SALLE PIERRE LAMY

Adresse : Rue de la Republique -

Ville : 74000 Annecy

Département : 74

Début : 2026-10-22

Fin : 2026-10-22

Heure de début : 19:00

LES PARENTS VIENNENT DE MARS, Début : 2026-10-22 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

SALLE PIERRE LAMY Rue de la Republique – 74000 Annecy 74

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