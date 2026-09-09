Les parts manquantes, Jardin de l’Ars, Bordeaux
dimanche 13 septembre 2026 · Jardin de l'Ars · Bordeaux
Informations pratiques
Les parts manquantes Dimanche 13 septembre, 11h00, 16h00 Jardin de l’Ars Gironde
GRATUIT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00
Les parts manquantes
Spectacle déambulatoire le 13 septembre
Du jardin de l’Ars au parc du Pont Roulant
A l’occasion de son 10ème anniversaire, le Fonds Cré’Atlantique accueille la Compagnie La mort est dans la boîte pour proposer un spectacle inédit rendant hommage au matrimoine.
Quinze comédiennes font revivre avec justesse et poésie des femmes du passé : femme politique ou militante, artiste, scientifique, témoin de l’histoire, « illustre inconnue », remarquable ou oubliée.
Les parts manquantes, c’est une déambulation théâtrale autour de la mémoire, du récit, un moment qui convoque les souvenirs.
Une manière originale et conviviale de (re)découvrir le territoire du jardin de l’Ars au Parc du pont Roulant pour une boucle de 1,5Km.
Deux départs sont proposés, à 11h puis à 16h, le spectacle est gratuit sur réservation ICI.
Spectacle tout public – Durée 1h30
Jardin de l’Ars jardin de l’Ars Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-mort-est-dans-la-boite/evenements/bordeaux-sud-les-parts-manquantes »}] [{« link »: « https://www.creatlantique.fr/ »}, {« link »: « https://cielmdb.com/ »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/la-mort-est-dans-la-boite/evenements/bordeaux-sud-les-parts-manquantes »}]
Déambulation théâtrale inédite par la Compagnie « La mort est dans la boite » le dimanche 13 septembre à Bordeaux Sud autour du matrimoine. matrimoine femmes
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