Les passeurs de mémoire – Projection et discussion, Musée La Manufacture, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · Musée La Manufacture · Roubaix
Informations pratiques
Les passeurs de mémoire – Projection et discussion Samedi 19 septembre, 17h00 Musée La Manufacture Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le réalisateur Yves Decroix vous invite à découvrir son dernier film Les passeurs de mémoire, dans lequel d’anciens travailleurs et d’anciennes travailleuses du textile racontent, évoquent des bribes de vie, des souvenirs bons et mauvais, leurs carrières… Pour la plupart, l’usine était leur seconde famille.
La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur !
INFOS
Le samedi 19 septembre
De 17h à 19h
Gratuit, sur réservation
Musée La Manufacture 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 0320209892 https://lamanufacture-roubaix.com/fr/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix;https://www.instagram.com/lamanuf/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/les-passeurs-de-memoire-projection-et-discussion »}]
Venez découvrir le dernier film d’Yves Decroix en présence du réalisateur !
Les passeurs de mémoire @ Yves Decroix
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