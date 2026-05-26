LES PASSIONS & DULCI JUBILO JEAN-MARC ANDRIEU & CHRISTOPHER GIBERT (LES ARTS RENAISSANTS) AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES Toulouse
LES PASSIONS & DULCI JUBILO JEAN-MARC ANDRIEU & CHRISTOPHER GIBERT (LES ARTS RENAISSANTS) AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES Toulouse mardi 10 novembre 2026.
Toulouse
LES PASSIONS & DULCI JUBILO JEAN-MARC ANDRIEU & CHRISTOPHER GIBERT (LES ARTS RENAISSANTS)
AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 13.8 – 13.8 – EUR
13.8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 20:00:00
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-10
Les Arts Renaissants vous invitent à un voyage musical où les frontières s’effacent entre musiques populaires et savantes.
À l’occasion de leur tournée anniversaire (40 ans !), Les Passions partagent la scène avec les chanteurs de Dulci Jubilo dans un programme illustrant la filiation entre Monteverdi, mort en 1643, et Charpentier, né cette année-là.
En point d’orgue, l’oratorio Jephté de Carissimi, chef-d’œuvre du baroque italien. Spiritualité, théâtralité et émotion au rendez-vous ! 13.8 .
AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Les Arts Renaissants invites you on a musical journey where the boundaries between popular and learned music are blurred.
L’événement LES PASSIONS & DULCI JUBILO JEAN-MARC ANDRIEU & CHRISTOPHER GIBERT (LES ARTS RENAISSANTS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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