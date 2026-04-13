Les paysages chez Courbet, Musée Courbet, Ornans

Les paysages chez Courbet Samedi 23 mai, 17h00 Musée Courbet Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Les élèves de CE1 de l’école élémentaire de Lantenne-Vertière ont découvert l’oeuvre de Courbet et notamment les nombreux paysages. Ils ont préparé une exposition autour de ce thème en réinterpretant, s’inspirant et créant à partir des oeuvres du maître d’Ornans.

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier, 25290 Ornans, France Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381862288 http://www.musee-courbet.fr Les peintures, sculptures et dessins du maître évoquent la nature environnante, les êtres et les scènes qu’il côtoyait dans le Paris du Second Empire et dans sa chère province jusqu’à son exil volontaire et sa disparition en Suisse.

Salles au décor inchangé depuis l’époque de Courbet (chambre natale, Salon Hébert, salle de l’« Après-Dînée à Ornans »…).

La classe, l’œuvre !

© Musée départemental Gustave Courbet / Photographie : Pierre Guenat