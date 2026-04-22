Le Croisic

Les peintres dans la rue

Place Dinan Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 17:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Artistes professionnels ou amateurs peignent leurs œuvres dans la journée au Croisic.

Les tableaux et croquis sont ensuite vendus, vers 17h , au prix fixé par l’artiste. Ce dernier encaissera la vente et reversera 10% à l’association.

Les oeuvres invendues restent la propriété de l’artiste. .

Place Dinan Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire artetanimation44@gmail.com

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English :

L’événement Les peintres dans la rue Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44