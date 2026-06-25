Les peintures à la lampe torche Casseneuil vendredi 17 juillet 2026.

Casseneuil

Les peintures à la lampe torche

église Saint-Pierre-SaInt-Paul Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17 22:15:00

Date(s) :

2026-07-17

Et si l’église Saint-Pierre-Saint-Paul vous révélait ses secrets à la tombée de la nuit, à la lueur d’une lampe torche ? Venez découvrir et admirer ses voûtes ornées de magnifiques peintures médiévales !

Réservation conseillé. .

église Saint-Pierre-SaInt-Paul Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : Les peintures à la lampe torche

L’événement Les peintures à la lampe torche Casseneuil a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne