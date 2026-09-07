Les peintures murales de la chapelle Saint-Clément d’Elven, Chapelle Saint Clément / Elven, Elven
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint Clément / Elven · Elven
Informations pratiques
Les peintures murales de la chapelle Saint-Clément d’Elven 19 et 20 septembre Chapelle Saint Clément / Elven Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les peintures murales de la chapelle Saint-Clément
Edifiée vers 1460, la modeste chapelle Saint-Clément d’Elven est remarquable par ses peintures murales des XVIe-XVIIe siècles, inscrites à l’inventaire des Monuments Historiques. Retable peint en trompe l’œil, rare représentation de la légende de saint-Hubert : autant d’éléments qui invitent à la découverte des chapelles peintes du Vannetais.
Chapelle Saint Clément / Elven Saint-Clément, 56250 Elven Elven 56250 Morbihan Bretagne https://www.elven.bzh/chapelle-saint-clement-3/ https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-saint-clement-a-elven/91980;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091176
Les peintures murales de la chapelle Saint-Clément
©jl corlay
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