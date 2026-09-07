Visite guidée par le propriétaire-gestionnaire, Forteresse de Largoët, Elven

Informations pratiques

Visite guidée par le propriétaire-gestionnaire 19 et 20 septembre Forteresse de Largoët Morbihan

Le début de la visite commentée se fait à la billetterie (ouverture 10h30-12h30 / 14h-18h). Le site est ouvert entre 12h30 et 14h pour les visiteurs déjà entrés. Fermeture à 19h30.

Tarifs préférentiels : Gratuit (- de 18 ans) / réduit (+ de 18 ans) 6€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le propriétaire vous emmènera à la forteresse à travers la forêt et vous guidera dans l’enceinte de la forteresse et, nouveauté de cette année, vous fera pénétrer dans la tour ronde, réouverte au public depuis quelques mois.

Vous pourrez ensuite déambuler librement dans les bâtiments et sur les sentiers autour de l’étang.

Forteresse de Largoët 1 Les Tours d’Elven 56250 Elven Elven 56250 Morbihan Bretagne https://www.largoet.com/ https://www.instagram.com/forteresse_de_largoet/;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091177 La Forteresse de Largoët, dite aussi Tours d’Elven, est un imposant château médiéval situé à Elven, dans le Morbihan.

Édifiée au XIVᵉ siècle, elle domine un vaste étang au cœur d’une forêt.

Son donjon principal, haut de 45 mètres, est l’un des plus élevés de France.

La tour ronde, plus tardive, complète cet ensemble défensif impressionnant.

Les murailles et vestiges témoignent de la puissance des seigneurs de Largoët.

Le site a connu de grands personnages, dont le duc Jean IV de Bretagne.

Au XVᵉ siècle, Henri Tudor, futur roi d’Angleterre, y fut retenu en exil.

Aujourd’hui en ruines romantiques, la forteresse conserve une aura majestueuse.

Elle est classée monument historique et ouverte à la visite.

Sa silhouette domine toujours la campagne bretonne, entre légende et histoire. Parking gratuit

Possibilité pour les PMR d’accéder à la forteresse en voiture.

Le propriétaire vous emmènera à la forteresse à travers la forêt et vous guidera dans son enceinte.

©Armoria studios