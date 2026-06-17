Les Pélicanaises au Vignoble des Pélicans Concert Melvin dans les Nuages La Pommeraye Mauges-sur-Loire vendredi 10 juillet 2026.

Mauges-sur-Loire

Les Pélicanaises au Vignoble des Pélicans Concert Melvin dans les Nuages

La Pommeraye 36 Le bas Chaumier Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Partagez un moment de détente au cœur des vignes lors de rendez-vous estivaux mêlant musique, convivialité et saveurs locales.

Le Domaine du Pélican, situé à La Pommeraye près de La Loire à Vélo entre Angers et Nantes, est une histoire de famille depuis 4 générations. Créé en 1946, ce vignoble de 32 hectares allie authenticité et innovation. Membre des Vignerons Indépendants, le domaine cultive ses vignes de manière raisonnée afin de préserver les sols et de garantir la qualité de ses vins. C’est avec un grand sourire que l’équipe vous accueille pour partager sa passion du terroir lors de ses soirées Les Pélicanaises .

Venez profiter d’une ambiance guinguette au milieu des vignes pour savourer les vins du domaine et des planches apéro locales, avec un service restauration assuré de 18h30 à 22h30.

Concert Melvin dans les Nuages (Chanson française) Laissez-vous porter par les mélodies de la chanson française. Cet artiste vous invite à un voyage musical tout en douceur, parfait pour une pause suspendue au cœur du vignoble. .

La Pommeraye 36 Le bas Chaumier Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 36 22 02 branchereau.cyril@orange.fr

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English :

Enjoy a relaxing moment in the heart of the vineyards during summer events that combine music, good company, and local flavors.

L’événement Les Pélicanaises au Vignoble des Pélicans Concert Melvin dans les Nuages Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-22 par Pôle Tourisme ôsezMauges