Les Pensées Nicolas Doutey / Sylvain Maurice Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Informations pratiques

Ida et Paul découvrent qu’ils pensent et ils en sont tout étonnés. Ils sont deux amis, naïfs et peut-être un peu clowns aussi. Ils jouent avec les mots, avec les pensées, ils vont de surprise en surprise et ça les rend tout joyeux. Et quand on est deux, les pensées, ça peut se partager. Ça permet d’avancer et ça rend libre aussi… Ce n’est pas tout à fait un hasard si le titre de la pièce fait écho au célèbre texte du penseur Pascal ; il s’agit ici d’incarner, avec tout le sérieux et la joie dont sont capables les enfants, de grandes questions de philosophie. Sylvain Maurice a imaginé un spectacle pour deux acteurs et un musicien avec un dispositif simple, pour pouvoir l’installer partout et le rendre accessible à tous. Par la langue vive de Nicolas Doutey, qui signe là son premier texte pour la jeunesse, le théâtre devient un champ d’exploration au présent…

Maïa Bouteillet

Et si penser était un jeu d’enfant ? Et si jouer était on ne peut plus sérieux ?

Du mercredi 14 octobre 2026 au samedi 17 octobre 2026 :

payant

Ouverture de billetterie le 01/09/2026 à 12h.

Cartes et cartes -30 ans et étudiants, achetez vos places.

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-14T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-18T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

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