Chartres

Les PEP 28 fêtent leur 100 ans

Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’association des PEP 28 célèbre 100 ans d’engagement, de solidarité et de partage au service de l’éducation, de l’inclusion et du bien-être de tous, en plaçant les personnes au cœur de son projet chaque histoire, chaque rencontre, chaque réussite a contribué à bâtir cette belle aventure.

Une occasion de célébrer ensemble les valeurs qui nous rassemblent la laïcité, la solidarité et l’égalité des chances et de remercier toutes celles et ceux qui, au fil des années, ont fait confiance à cette association. Vous êtes invité à revivre cette histoire et à imaginer l’avenir que nous construirons ensemble pour les générations à venir. Plus de 60 stands, animations et spectacles. Gâteau d’anniversaire géant à dévorer à partir de 16h30. Ouvert à tous de 0 à 99 ans. .

Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire communication1@pep28.asso.fr

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English :

The PEP 28 association is celebrating 100 years of commitment, solidarity and sharing in the service of education, inclusion and well-being for all, by putting people at the heart of its project: every story, every encounter, every success has contributed to building this great adventure.

L’événement Les PEP 28 fêtent leur 100 ans Chartres a été mis à jour le 2026-05-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES