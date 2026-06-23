Les personnes qui donnent leur nom aux rues du lotissement de la Charité Place de la République Parcé-sur-Sarthe vendredi 3 juillet 2026.

Parcé-sur-Sarthe

Les personnes qui donnent leur nom aux rues du lotissement de la Charité

Place de la République Les Anciennes Ecuries Parcé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:30:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Venez découvrir l’histoire…

De Jeanne Blin-Lefèvre, d’Eugène Renoul, d’Yvonne Georget, des demoiselles Chaumont et de Louis Trégard, personnes qui ont toutes un lien fort avec le village de Parcé. .

Place de la République Les Anciennes Ecuries Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 14 97 78 16

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English :

Come and discover the history…

L’événement Les personnes qui donnent leur nom aux rues du lotissement de la Charité Parcé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée de la Sarthe