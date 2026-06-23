Les personnes qui donnent leur nom aux rues du lotissement de la Charité Place de la République Parcé-sur-Sarthe
Les personnes qui donnent leur nom aux rues du lotissement de la Charité Place de la République Parcé-sur-Sarthe vendredi 3 juillet 2026.
Parcé-sur-Sarthe
Les personnes qui donnent leur nom aux rues du lotissement de la Charité
Place de la République Les Anciennes Ecuries Parcé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:30:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Venez découvrir l’histoire…
De Jeanne Blin-Lefèvre, d’Eugène Renoul, d’Yvonne Georget, des demoiselles Chaumont et de Louis Trégard, personnes qui ont toutes un lien fort avec le village de Parcé. .
Place de la République Les Anciennes Ecuries Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 14 97 78 16
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Come and discover the history…
L’événement Les personnes qui donnent leur nom aux rues du lotissement de la Charité Parcé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée de la Sarthe
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