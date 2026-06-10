Les petites bêtes de l’eau Aix-Villemaur-Pâlis
Les petites bêtes de l’eau Aix-Villemaur-Pâlis samedi 11 juillet 2026.
Aix-Villemaur-Pâlis
Les petites bêtes de l’eau
Parc des fontaines Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Samedi 11 juillet AIX-EN-OTHE Les petites bêtes de l’eau. De 14h à 16h au parc des fontaines.
Quelles sont les petites bêtes qui peuplent les cours d’eau du parc des fontaines ? C’est l’occasion de découvrir leurs noms et leurs histoires lors d’une pêche ludique.
Inscriptions et renseignements +33 (0)3 25 40 10 59 contact@e-graine-ge.org .
Parc des fontaines Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 10 59 contact@e-graine-ge.org
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English :
L’événement Les petites bêtes de l’eau Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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