Aix-Villemaur-Pâlis

Les petites bêtes de l’eau

Parc des fontaines Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Samedi 11 juillet AIX-EN-OTHE Les petites bêtes de l’eau. De 14h à 16h au parc des fontaines.

Quelles sont les petites bêtes qui peuplent les cours d’eau du parc des fontaines ? C’est l’occasion de découvrir leurs noms et leurs histoires lors d’une pêche ludique.

Inscriptions et renseignements +33 (0)3 25 40 10 59 contact@e-graine-ge.org .

Parc des fontaines Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 10 59 contact@e-graine-ge.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les petites bêtes de l’eau Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance