Les petites bêtes du sol, Jardin des Coccinelles, Lille

Informations pratiques

Les petites bêtes du sol Samedi 26 septembre, 10h00 Jardin des Coccinelles Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:30:00+02:00

Observons la biodiversité cachée sous nos pieds ! Grâce à un protocole de sciences participatives accessible à tous, découvrons la diversité des êtres vivants qui peuplent les sols, leurs rôles essentiels et les meilleurs moyens de les préserver.

Animation réalisée par la LPO dans le cadre du programme « À la découverte de la biodiversité ».

Jardin des Coccinelles Rue du Chevalier de l’Espinard Lille 59037 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4195 »}]

Observons la biodiversité cachée sous nos pieds !