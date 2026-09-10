Les petites bêtes du sol, Jardin des Coccinelles, Lille
samedi 26 septembre 2026 · Jardin des Coccinelles · Lille
Informations pratiques
Les petites bêtes du sol Samedi 26 septembre, 10h00 Jardin des Coccinelles Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:30:00+02:00
Observons la biodiversité cachée sous nos pieds ! Grâce à un protocole de sciences participatives accessible à tous, découvrons la diversité des êtres vivants qui peuplent les sols, leurs rôles essentiels et les meilleurs moyens de les préserver.
Animation réalisée par la LPO dans le cadre du programme « À la découverte de la biodiversité ».
Jardin des Coccinelles Rue du Chevalier de l’Espinard Lille 59037 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4195 »}]
Observons la biodiversité cachée sous nos pieds !
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