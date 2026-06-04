Les petites bêtes et observation des cigognes NESTIER Nestier
Les petites bêtes et observation des cigognes NESTIER Nestier vendredi 10 juillet 2026.
Nestier
Les petites bêtes et observation des cigognes
NESTIER Lerle Nestier Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 20:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Balade en soirée autour du lac pour découvrir les petites bêtes de la prairie et observer les cigognes, avec Christine, accompagnatrice en montagne.
Pique-nique non inclus.
RDV aux Ocybelles à 18h jusqu’à 20h.
À partir de 5 ans
Tarif 20€/personne
Réservations obligatoires 06 71 98 58 77 ou chris.randonature@gmail.com
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NESTIER Lerle Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 98 58 77 chris.randonature@gmail.com
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English :
Evening stroll around the lake to discover the little creatures of the meadow and observe the storks, with mountain guide Christine.
Picnic not included.
Meet at Les Ocybelles at 6pm until 8pm.
Ages 5 and up
Price: €20/person
Reservations essential: 06 71 98 58 77 or chris.randonature@gmail.com
L’événement Les petites bêtes et observation des cigognes Nestier a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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