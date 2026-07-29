Informations pratiques

Montbazon

Les petites bêtes quelle histoire

8 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-26

Les petites bêtes quelle histoire

Du mercredi 8 juillet 2026 à 14h30 au mercredi 26 août 2026 à 16h00

L’équipe de la bibliothèque de Montbazon vous propose des mercredis pour écouter, découvrir, explorer… le monde des bébêtes.

Les rendez-vous sont fixés au parc de la Grange rouge de 14h30 à 16h

– le mercredi 8 juillet, 29 juillet, 5 août, 26 août

Pour ces 4 séances de lecture pas besoin de vous inscrire.

Une intervenante en hortithérapie, Vanessa Gorget, proposera un atelier d’éveil à la nature pour observer les p’tites bêtes en plus des lectures proposées par l’équipe de la bibliothèque

– le 8 juillet pour les enfants de 3 à 5 ans

– le 26 août pour les enfants de 6 à 8 ans.

Pour ces deux séances avec l’intervenante, places limitées s’inscrire à la bibliothèque.

Si la météo ne permet pas d’être dans le parc les rendez se déroulerons à la bibliothèque. .

8 Rue de Monts Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 36 93 13 bibliotheque.montbazon@touraine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Little Creatures: What a Story!

From Wednesday, July 8, 2026, at 2:30 p.m. to Wednesday, August 26, 2026, at 4:00 p.m.

L’événement Les petites bêtes quelle histoire Montbazon a été mis à jour le 2026-07-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme