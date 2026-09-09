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Les Petites boîtes à musique, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

samedi 10 octobre 2026 · Ludomédiathèque Colette · Tourcoing

Les Petites boîtes à musique, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Ludomédiathèque Colette
Adresse
27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Entrée libre. Pour les enfants de 0 à 6 ans et les adultes qui les accompagnent.

Les Petites boîtes à musique Samedi 10 octobre, 10h30 Ludomédiathèque Colette Nord

Entrée libre. Pour les enfants de 0 à 6 ans et les adultes qui les accompagnent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T11:00:00+02:00

Pas la peine d’avoir le blues pour chanter en solo ou faire des vocalises choubidou bidou wah ! Les Petites boîtes à musique vont vous faire swinguer sur un cocktail de comptines revisitées ! Et qu’ça jazze !

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne
En octobre, ça va jazzer avec les Petites boîtes à musique !

Service Communication de la Ville de Tourcoing

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