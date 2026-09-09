Les Petites boîtes à musique, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Les Petites boîtes à musique Samedi 10 octobre, 10h30 Ludomédiathèque Colette Nord

Entrée libre. Pour les enfants de 0 à 6 ans et les adultes qui les accompagnent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T11:00:00+02:00

Pas la peine d’avoir le blues pour chanter en solo ou faire des vocalises choubidou bidou wah ! Les Petites boîtes à musique vont vous faire swinguer sur un cocktail de comptines revisitées ! Et qu’ça jazze !

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

En octobre, ça va jazzer avec les Petites boîtes à musique !

Service Communication de la Ville de Tourcoing