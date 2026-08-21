Les Petites boîtes à musique, Médiathèque André Malraux de Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Les Petites boîtes à musique Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque André Malraux de Tourcoing Nord

Entrée libre pour les enfants de 0 à 6 ans et les adultes qui les accompagnent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Pas la peine d’avoir le blues pour chanter en solo ou faire des vocalises choubidou bidou wah ! Les Petites boîtes à musique vont vous faire swinguer sur un cocktail de comptines revisitées ! Et qu’ça jazze !

Tout le programme des Nuits des bibliothèques à Tourcoing ici !

Médiathèque André Malraux de Tourcoing 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 03.59.63.42.50 [{« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}]

En octobre, ça va jazzer avec les Petites boîtes à musique !

© Service Communication de la Ville de Tourcoing