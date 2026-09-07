Les Petites boîtes à musique, Médiathèque André Malraux, Tourcoing
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque André Malraux · Tourcoing
Informations pratiques
Les Petites boîtes à musique Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque André Malraux Nord
Entrée libre. Pour les enfants de 0 à 6 ans et les adultes qui les accompagnent.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Pas la peine d’avoir le blues pour chanter en solo ou faire des vocalises choubidou bidou wah ! Les Petites boîtes à musique vont vous faire swinguer sur un cocktail de comptines revisitées ! Et qu’ça jazze !
Tout le programme des Nuits des bibliothèques à Tourcoing ici !
Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-Ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire
En octobre, ça va jazzer avec les Petites boîtes à musique !
Service Communication de la Ville de Tourcoing
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