Les Petites boîtes à musique, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Les Petites boîtes à musique Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre. Pour les enfants de 0 à 6 ans et les adultes qui les accompagnent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Pas la peine d’avoir le blues pour chanter en solo ou faire des vocalises choubidou bidou wah ! Les Petites boîtes à musique vont vous faire swinguer sur un cocktail de comptines revisitées ! Et qu’ça jazze !

Tout le programme des Nuits des bibliothèques à Tourcoing ici !

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-Ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

En octobre, ça va jazzer avec les Petites boîtes à musique !

Service Communication de la Ville de Tourcoing