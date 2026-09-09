Les Petites boîtes à musique, Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing
mercredi 9 décembre 2026 · Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire · Tourcoing
Informations pratiques
Les Petites boîtes à musique Mercredi 9 décembre, 10h30 Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire Nord
Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 6 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-09T10:30:00+01:00 – 2026-12-09T11:00:00+01:00
Fin : 2026-12-09T10:30:00+01:00 – 2026-12-09T11:00:00+01:00
Venez vous mettre dans l’ambiance, révisez vos classiques et découvrez d’autres comptines revisitées… ou non !
Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecesaire@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat
Envie de chanter Noël avec les Petites boîtes à musique ?
Service Communication de la Ville de Tourcoing
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