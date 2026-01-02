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Les petites graines Bonnat

Les petites graines Bonnat

Les petites graines Bonnat mardi 2 juin 2026.

Adresse : Le chai

Ville : 23220 Bonnat

Département : Creuse

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Bonnat

Les petites graines

Le chai Bonnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 17:00:00
fin : 2026-06-02 18:00:00

Date(s) :
2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28

Les petites Graines
17h à 18h
Expérimente une pratique respiratoire pour ton corps, ton esprit. Découvre des mouvements qui stimulent ton organisme et … laisse faire…
SUR INSCRIPTION
Gratuit

–> Le Chai   .

Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76  lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

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English : Les petites graines

L’événement Les petites graines Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche

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