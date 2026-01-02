Les petites graines Bonnat
Les petites graines Bonnat mardi 2 juin 2026.
Bonnat
Les petites graines
Le chai Bonnat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 17:00:00
fin : 2026-06-02 18:00:00
Date(s) :
2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28
Les petites Graines
17h à 18h
Expérimente une pratique respiratoire pour ton corps, ton esprit. Découvre des mouvements qui stimulent ton organisme et … laisse faire…
SUR INSCRIPTION
Gratuit
–> Le Chai .
Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les petites graines
L’événement Les petites graines Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche
À voir aussi à Bonnat (Creuse)
- Cinéma Film Ma Frère Bonnat 13 mai 2026
- Soirée jeux Le Chai Bonnat 15 mai 2026
- Coquelicontes Bonnat 23 mai 2026
- Enduro Moto Bonnat 31 mai 2026
- Atelier numérique Bonnat 2 juin 2026