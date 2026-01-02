Bonnat

Les petites graines

Le chai Bonnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 17:00:00

fin : 2026-06-02 18:00:00

Date(s) :

2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28

Les petites Graines

17h à 18h

Expérimente une pratique respiratoire pour ton corps, ton esprit. Découvre des mouvements qui stimulent ton organisme et … laisse faire…

SUR INSCRIPTION

Gratuit

–> Le Chai .

Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

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English : Les petites graines

L’événement Les petites graines Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche