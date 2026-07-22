Les PETITES histoires de Bidouille » de SEPTEMBRE – l’heure du conte des 0-3 ans Bibliothèque Benoîte Groult Paris
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Benoîte Groult · Paris
Informations pratiques
Bidouille, c’est notre petite mascotte orange, qui adore lire des histoires.
Avec ses bibliothécaires, Bidouille vous propose de découvrir des premiers albums, des imagiers, d’écouter des comptines et d’interpréter des jeux des doigts.
Chaque 2ème samedi du mois, à 10h30, venez vous régaler de nos histoires. On ne le dira jamais assez, les livres, c’est bon pour les bébés !
Réservation fortement conseillée (nombre de places limité).
Face au succès de ce RDV des tout-petits, nous vous recommandons fortement de réserver vos places.
Par
ailleurs, afin de permettre au plus GRAND nombre de PETITS d’écouter
nos histoires, seul un parent pourra accompagner son ou ses enfants.
Merci de votre compréhension.
Et pour les grands frères et les grandes sœurs, Bidouille raconte aussi des histoires le même jour à 17h (à partir de 4 ans).
Notez dès à présent la date du RDV suivant : samedi 10 octobre 2026 à 10h30
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Il n’y a pas d’âge pour prendre goût aux histoires, aux images et à la lecture. Une fois par mois, nous donnons RDV aux bébés et à leurs parents pour un temps de lecture adapté aux toutes petites oreilles. Ce rendez-vous mensuel prisé des tout-petits a lieu le deuxième samedi de chaque mois, à 10h30.
Le samedi 12 septembre 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit
Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr via le lien suivant
Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T10:30:00+02:00_2026-09-12T11:00:00+02:00
Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
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