Les Petites oreilles | Histoires qui font peur Rue Henri Dignac Égletons
vendredi 23 octobre 2026 · Rue Henri Dignac · Égletons
Informations pratiques
Égletons
Les Petites oreilles | Histoires qui font peur
Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 18:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Pour ouvrir ce nouveau festival Si’Trouille, une bibliothécaire va vous conter des histoires qui vous feront hérisser le poil … de mignonnerie !
Tout public.
Bibliothèque Municipale Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .
Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr
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English : Les Petites oreilles | Histoires qui font peur
L’événement Les Petites oreilles | Histoires qui font peur Égletons a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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