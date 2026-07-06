Les Petites oreilles | Histoires qui font peur Rue Henri Dignac Égletons

Informations pratiques

Égletons

Les Petites oreilles | Histoires qui font peur

Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 18:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Pour ouvrir ce nouveau festival Si’Trouille, une bibliothécaire va vous conter des histoires qui vous feront hérisser le poil … de mignonnerie !

Tout public.

Bibliothèque Municipale Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .

Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr

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English : Les Petites oreilles | Histoires qui font peur

L’événement Les Petites oreilles | Histoires qui font peur Égletons a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières