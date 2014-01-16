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AGENDA · Vernon

Les Petits Champions de la lecture Médiathèque de Vernon Vernon

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque de Vernon · Vernon

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque de Vernon
Adresse
12 avenue Victor Hugo
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Les Petits Champions de la lecture

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2027-02-20 15:00:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-10-17 2026-11-21 2026-12-12 2027-01-16 2027-02-20

Participe à un grand concours national de lecture à voix haute ! Soutenu par un groupe et une bibliothécaire tu feras découvrir, de ta plus belle voix, un roman jeunesse et deviendras peut-être un.e Petit.e Champion.ne de la Lecture !

La médiathèque te propose de devenir un Petit champion ou une Petite championne de la lecture ! Rejoins-nous pour te préparer, dans la joie et la bonne humeur, à un grand concours national !

Le jeu est ouvert à TOUS les élèves de CM1 et CM2, sans sélection. Le principe ? Tu choisis un roman de ton choix et tu le lis à voix haute devant un groupe bienveillant.

C’est intimidant ? Ne t’inquiètes pas ! De septembre 2026 à janvier 2027 nous nous rencontrerons à la médiathèque, tous les mois, pour nous entraîner. Le ou la finaliste du groupe de la médiathèque ira à la finale départementale et l’aventure se poursuivra peut-être en régionale puis en nationale au printemps 2027 !

Présence obligatoire à toutes les séances
– 26 septembre, 14h première séance
– 17 octobre, 14h
– 21 novembre, 14h
– 12 décembre, 14h
– 16 janvier, 14h
– 20 février, 14h

Pour les enfants de CM1 et CM2, sans les parents.
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06.   .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 

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English : Les Petits Champions de la lecture

L’événement Les Petits Champions de la lecture Vernon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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