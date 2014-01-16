Les Petits Champions de la lecture Médiathèque de Vernon Vernon

Informations pratiques

Vernon

Les Petits Champions de la lecture

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2027-02-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-10-17 2026-11-21 2026-12-12 2027-01-16 2027-02-20

Participe à un grand concours national de lecture à voix haute ! Soutenu par un groupe et une bibliothécaire tu feras découvrir, de ta plus belle voix, un roman jeunesse et deviendras peut-être un.e Petit.e Champion.ne de la Lecture !

La médiathèque te propose de devenir un Petit champion ou une Petite championne de la lecture ! Rejoins-nous pour te préparer, dans la joie et la bonne humeur, à un grand concours national !

Le jeu est ouvert à TOUS les élèves de CM1 et CM2, sans sélection. Le principe ? Tu choisis un roman de ton choix et tu le lis à voix haute devant un groupe bienveillant.

C’est intimidant ? Ne t’inquiètes pas ! De septembre 2026 à janvier 2027 nous nous rencontrerons à la médiathèque, tous les mois, pour nous entraîner. Le ou la finaliste du groupe de la médiathèque ira à la finale départementale et l’aventure se poursuivra peut-être en régionale puis en nationale au printemps 2027 !

Présence obligatoire à toutes les séances

– 26 septembre, 14h première séance

– 17 octobre, 14h

– 21 novembre, 14h

– 12 décembre, 14h

– 16 janvier, 14h

– 20 février, 14h

Pour les enfants de CM1 et CM2, sans les parents.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06

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English : Les Petits Champions de la lecture

L’événement Les Petits Champions de la lecture Vernon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération