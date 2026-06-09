Les petits chanteurs d’Asnières Varennes-sur-Allier
Les petits chanteurs d’Asnières Varennes-sur-Allier dimanche 5 juillet 2026.
Varennes-sur-Allier
Les petits chanteurs d’Asnières
11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
5€ pour les enfants entre 12 et 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Concert organisé par la ville de Varennes-sur-Allier
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11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 72 00 standard@varennes-sur-allier.fr
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English :
Concert organized by the town of Varennes-sur-Allier
L’événement Les petits chanteurs d’Asnières Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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