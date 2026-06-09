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Les petits chanteurs d’Asnières Varennes-sur-Allier

Les petits chanteurs d’Asnières Varennes-sur-Allier dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : 11 Rue de Beaupuy

Ville : 03150 Varennes-sur-Allier

Département : Allier

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 5 5€ pour les enfants entre 12 et 18 ans

Varennes-sur-Allier

Les petits chanteurs d’Asnières

11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5€ pour les enfants entre 12 et 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Concert organisé par la ville de Varennes-sur-Allier
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11 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 72 00  standard@varennes-sur-allier.fr

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English :

Concert organized by the town of Varennes-sur-Allier

L’événement Les petits chanteurs d’Asnières Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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