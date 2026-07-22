AGENDA · Soueich
LES PETITS DEBROUILLARDS Soueich
mardi 11 août 2026 · Soueich
Informations pratiques
Soueich
LES PETITS DEBROUILLARDS
PLACE DE L’ÉCOLE Soueich Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Les Petits Débrouillards
SCIENCE TOUR .
PLACE DE L’ÉCOLE Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The Little Resourceful Ones
L’événement LES PETITS DEBROUILLARDS Soueich a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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