UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Soueich

LES PETITS DEBROUILLARDS Soueich

mardi 11 août 2026 · Soueich

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
PLACE DE L'ÉCOLE
Ville
31160 Soueich
Département
Haute-Garonne
Tarif

Soueich

LES PETITS DEBROUILLARDS

PLACE DE L’ÉCOLE Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Les Petits Débrouillards
SCIENCE TOUR   .

PLACE DE L’ÉCOLE Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

The Little Resourceful Ones

L’événement LES PETITS DEBROUILLARDS Soueich a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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