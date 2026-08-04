Les petits experts du musée Les petits fantômes au musée Saint-Quentin

Informations pratiques

Saint-Quentin

Les petits experts du musée Les petits fantômes au musée

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

C’est Halloween !

Paré de ton plus horrible costume de fantôme, de loup-garou ou de sorcière, viens découvrir le musée à la lampe torche, écouter des histoires effrayantes et manger des friandises !

Deux visites le jeudi 29 octobre 2026

– de 14h à 15h,

– de 15h30 à 16h30.

Dès 3 ans sans limite d’âge, 1 accompagnant possible par enfant (non obligatoire).

Point de rendez-vous pour l’atelier au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, 28 rue Antoine Lécuyer.

Tarif 5€ par enfant.

Renseignements et billetterie à l’Office de Tourisme (3 rue Emile Zola) 03.23.67.05.00 / tourisme@saint-quentin.fr

En ligne https://www.destination-saintquentin.fr/categorie-produit/billetterie

C’est Halloween !

Paré de ton plus horrible costume de fantôme, de loup-garou ou de sorcière, viens découvrir le musée à la lampe torche, écouter des histoires effrayantes et manger des friandises !

Deux visites le jeudi 29 octobre 2026

– de 14h à 15h,

– de 15h30 à 16h30.

Dès 3 ans sans limite d’âge, 1 accompagnant possible par enfant (non obligatoire).

Point de rendez-vous pour l’atelier au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, 28 rue Antoine Lécuyer.

Tarif 5€ par enfant.

Renseignements et billetterie à l’Office de Tourisme (3 rue Emile Zola) 03.23.67.05.00 / tourisme@saint-quentin.fr

En ligne https://www.destination-saintquentin.fr/categorie-produit/billetterie .

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

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English :

It’s Halloween!

Put on your scariest ghost, werewolf, or witch costume and come explore the museum by flashlight, listen to scary stories, and eat candy!

Two tours on Thursday, October 29, 2026:

– from 2:00 p.m. to 3:00 p.m.,

– from 3:30 p.m. to 4:30 p.m.

Ages 3 and up, no upper age limit; one adult may accompany each child (not required).

Meeting point for the workshop: at the Antoine Lécuyer Museum of Fine Arts, 28 rue Antoine Lécuyer.

Price: 5? per child.

Information and ticket sales at the Tourist Office (3 rue Emile Zola) 03.23.67.05.00 / tourisme@saint-quentin.fr

Online: https://www.destination-saintquentin.fr/categorie-produit/billetterie

L’événement Les petits experts du musée Les petits fantômes au musée Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-08-04 par OT du Saint-Quentinois