Les petits experts du musée Les petits fantômes au musée Saint-Quentin
jeudi 29 octobre 2026 · Saint-Quentin
Informations pratiques
Saint-Quentin
Les petits experts du musée Les petits fantômes au musée
28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin Aisne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
C’est Halloween !
Paré de ton plus horrible costume de fantôme, de loup-garou ou de sorcière, viens découvrir le musée à la lampe torche, écouter des histoires effrayantes et manger des friandises !
Deux visites le jeudi 29 octobre 2026
– de 14h à 15h,
– de 15h30 à 16h30.
Dès 3 ans sans limite d’âge, 1 accompagnant possible par enfant (non obligatoire).
Point de rendez-vous pour l’atelier au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, 28 rue Antoine Lécuyer.
Tarif 5€ par enfant.
Renseignements et billetterie à l’Office de Tourisme (3 rue Emile Zola) 03.23.67.05.00 / tourisme@saint-quentin.fr
En ligne https://www.destination-saintquentin.fr/categorie-produit/billetterie
C’est Halloween !
Paré de ton plus horrible costume de fantôme, de loup-garou ou de sorcière, viens découvrir le musée à la lampe torche, écouter des histoires effrayantes et manger des friandises !
Deux visites le jeudi 29 octobre 2026
– de 14h à 15h,
– de 15h30 à 16h30.
Dès 3 ans sans limite d’âge, 1 accompagnant possible par enfant (non obligatoire).
Point de rendez-vous pour l’atelier au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, 28 rue Antoine Lécuyer.
Tarif 5€ par enfant.
Renseignements et billetterie à l’Office de Tourisme (3 rue Emile Zola) 03.23.67.05.00 / tourisme@saint-quentin.fr
En ligne https://www.destination-saintquentin.fr/categorie-produit/billetterie .
28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr
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English :
It’s Halloween!
Put on your scariest ghost, werewolf, or witch costume and come explore the museum by flashlight, listen to scary stories, and eat candy!
Two tours on Thursday, October 29, 2026:
– from 2:00 p.m. to 3:00 p.m.,
– from 3:30 p.m. to 4:30 p.m.
Ages 3 and up, no upper age limit; one adult may accompany each child (not required).
Meeting point for the workshop: at the Antoine Lécuyer Museum of Fine Arts, 28 rue Antoine Lécuyer.
Price: 5? per child.
Information and ticket sales at the Tourist Office (3 rue Emile Zola) 03.23.67.05.00 / tourisme@saint-quentin.fr
Online: https://www.destination-saintquentin.fr/categorie-produit/billetterie
L’événement Les petits experts du musée Les petits fantômes au musée Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-08-04 par OT du Saint-Quentinois
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