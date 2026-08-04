Les petits experts du musée Mon paysage d’hiver à l’aquarelle Saint-Quentin
mardi 29 décembre 2026 · Saint-Quentin
Informations pratiques
Saint-Quentin
Les petits experts du musée Mon paysage d’hiver à l’aquarelle
28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-29 14:30:00
fin : 2026-12-29 16:30:00
Date(s) :
2026-12-29
Les peintures du musée te feront voyager à travers des paysages étonnants. Après la visite, découvre la technique de l’aquarelle et peins un paysage d’hiver tout en douceur. Couleurs légères, effets d’eau et imagination t’aideront à créer une oeuvre unique, comme un véritable artiste peintre !
Rendez-vous au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer à Saint-Quentin.
À partir de 6 ans, 1 accompagnant possible par enfant (non obligatoire).
Tarif 5€ par enfant.
Les adultes accompagnateurs n’ont pas besoin de prendre un billet.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme, à l’accueil au 3 rue Emile Zola, ou en ligne au lien plus bas.
Les peintures du musée te feront voyager à travers des paysages étonnants. Après la visite, découvre la technique de l’aquarelle et peins un paysage d’hiver tout en douceur. Couleurs légères, effets d’eau et imagination t’aideront à créer une oeuvre unique, comme un véritable artiste peintre !
Rendez-vous au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer à Saint-Quentin.
À partir de 6 ans, 1 accompagnant possible par enfant (non obligatoire).
Tarif 5€ par enfant.
Les adultes accompagnateurs n’ont pas besoin de prendre un billet.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme, à l’accueil au 3 rue Emile Zola, ou en ligne au lien plus bas. .
28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr
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English :
The museum’s paintings will take you on a journey through stunning landscapes. After your visit, discover watercolor techniques and paint a serene winter landscape. Light colors, water effects, and imagination will help you create a unique work of art, just like a real painter!
Meet at the Antoine Lécuyer Museum of Fine Arts in Saint-Quentin.
Ages 6 and up; one accompanying adult per child is allowed (not required).
Price: 5? per child.
Accompanying adults do not need to purchase a ticket.
Reservations are required at the Tourist Office, at the reception desk at 3 rue Emile Zola, or online via the link below.
L’événement Les petits experts du musée Mon paysage d’hiver à l’aquarelle Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-08-04 par OT du Saint-Quentinois
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