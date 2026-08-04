Les petits experts du musée Mon paysage d’hiver à l’aquarelle Saint-Quentin

Informations pratiques

Saint-Quentin

Les petits experts du musée Mon paysage d’hiver à l’aquarelle

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-29 14:30:00

fin : 2026-12-29 16:30:00

Date(s) :

2026-12-29

Les peintures du musée te feront voyager à travers des paysages étonnants. Après la visite, découvre la technique de l’aquarelle et peins un paysage d’hiver tout en douceur. Couleurs légères, effets d’eau et imagination t’aideront à créer une oeuvre unique, comme un véritable artiste peintre !

Rendez-vous au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer à Saint-Quentin.

À partir de 6 ans, 1 accompagnant possible par enfant (non obligatoire).

Tarif 5€ par enfant.

Les adultes accompagnateurs n’ont pas besoin de prendre un billet.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme, à l’accueil au 3 rue Emile Zola, ou en ligne au lien plus bas.

Les peintures du musée te feront voyager à travers des paysages étonnants. Après la visite, découvre la technique de l’aquarelle et peins un paysage d’hiver tout en douceur. Couleurs légères, effets d’eau et imagination t’aideront à créer une oeuvre unique, comme un véritable artiste peintre !

Rendez-vous au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer à Saint-Quentin.

À partir de 6 ans, 1 accompagnant possible par enfant (non obligatoire).

Tarif 5€ par enfant.

Les adultes accompagnateurs n’ont pas besoin de prendre un billet.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme, à l’accueil au 3 rue Emile Zola, ou en ligne au lien plus bas. .

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

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English :

The museum’s paintings will take you on a journey through stunning landscapes. After your visit, discover watercolor techniques and paint a serene winter landscape. Light colors, water effects, and imagination will help you create a unique work of art, just like a real painter!

Meet at the Antoine Lécuyer Museum of Fine Arts in Saint-Quentin.

Ages 6 and up; one accompanying adult per child is allowed (not required).

Price: 5? per child.

Accompanying adults do not need to purchase a ticket.

Reservations are required at the Tourist Office, at the reception desk at 3 rue Emile Zola, or online via the link below.

L’événement Les petits experts du musée Mon paysage d’hiver à l’aquarelle Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-08-04 par OT du Saint-Quentinois