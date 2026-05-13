Les petits médiateurs au musée de la bande dessinée à la CIBDI à Angoulême – de 18h à 19h15 – samedi 23 mai 2026, Cité internationale de la bande dessinée et de l’image – musée de la bande dessinée, Angoulême

Les petits médiateurs au musée de la bande dessinée à la CIBDI à Angoulême – de 18h à 19h15 – samedi 23 mai 2026 Samedi 23 mai, 17h00 Cité internationale de la bande dessinée et de l’image – musée de la bande dessinée Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Lors de la Nuit des musées 2026, les élèves en CM1-CM2 de l’école Emile Roux et les élèves de 6ème et 5ème en CHAAP-BD du Collège Marguerite de Valois vous proposent de vous présenter leurs planches « Coup de Coeur » dans l’exposition » L’aventure éditoriale – Delcourt, 40 ans au rythme du 9e art » et l’exposition » Trésors des collections ».

Cité internationale de la bande dessinée et de l’image – musée de la bande dessinée Quai de la charente – 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 38 65 65. https://www.citebd.org/ La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image constitue un lieu unique en Europe dédié à la bande dessinée et à l’image, avec son Musée de la bande dessinée, sa Maison des auteurs, son cinéma, sa librairie, sa bibliothèque de la bande dessinée, sa bibliothèque patrimoniale, son centre de documentation et de recherche et sa programmation culturelle et éducative.

La classe, l’œuvre !

CIBDI – Angoulême