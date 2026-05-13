Les petits médiateurs au Musée de la bande dessinée, Musée de la bande dessinée, Angoulême

Les petits médiateurs au Musée de la bande dessinée Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la bande dessinée Charente

Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Les élèves de CM1-CM2 de l’école Emile Roux et les élèves de 6ème et 5ème en CHAAP-BD du collège Marguerite de Valois vous proposent de vous présenter leurs planches « Coup de Coeur » dans les expositions « L’aventure éditoriale – Delcourt, 40 ans au rythme du 9e art » et « Trésors des collections ».

Musée de la bande dessinée Quai de la Charente 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 38 65 65 https://www.citebd.org/ https://www.instagram.com/cite_de_la_bande_dessinee/;https://www.facebook.com/laCite.citebd/ La salle d’exposition permanente du Musée de la bande dessinée nommée, « Trésors des collections », propose une présentation exceptionnelle des plus belles pièces de ses collections, puisée dans des fonds patrimoniaux riches de plus de 20 000 planches originales et de plusieurs dizaines de milliers d’imprimés. Accès en voiture par la rue des Papetiers, parking gratuit.

Accès piéton depuis la rue de Bordeaux par la passerelle Hugo Pratt.

Les élèves de CM1-CM2 de l’école Emile Roux et les élèves de 6ème et 5ème en CHAAP-BD du collège Marguerite de Valois vous proposent de vous présenter leurs planches « Coup de Coeur » dans les « – 40…

© Julien Magnan