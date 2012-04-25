Les petits rendez-vous des réserves : Images de cirques, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
Les petits rendez-vous des réserves : Images de cirques, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse samedi 25 avril 2026.
Les petits rendez-vous des réserves : Images de cirques Samedi 25 avril, 11h30, 12h00 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T11:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T12:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00
Samedi 25 avril – 11h30 et 12h
Vous avez trente minutes ? Vous avez envie de découvrir quelques-uns des trésors conservés dans les réserves de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine ?
Dans le cadre du Temps fort Cirque, assistez à une présentation express de livres explorant l’imagerie du cirque. Vous découvrirez comment clowns, acrobates, jeux d’équilibre, chapiteau etc. ont pu inspirer les créateurs de livres.
Rendez-vous dans la salle patrimoine à 11h30 ou à 12h pour voir de plus près ces ouvrages, rares, précieux, graphiques, ou en volume…
Bibliothèque d’étude et du patrimoine – Salle Patrimoine
Durée : 2 sessions de 30 min
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine [{« link »: « https://bibliotheque.toulouse.fr/hors-menu/histoires-de-cirque »}] Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord
PRÉSENTATION DE DOCUMENTS – CIRQUE
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