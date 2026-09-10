AGENDA · Le Mans
Les petits tout un monde Médiathèque Vergers Le Mans
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Vergers · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Les petits tout un monde
Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:15:00
fin : 2026-09-30 10:45:00
Date(s) :
2026-09-30
Lecture
Lecture, comptines et jeux de doigts pour explorer l’imaginaire des tout-petits.
Sur inscription au 02 43 84 39 43
10h15 & 11h Vergers
0-4 ans avec leurs parents .
Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Les petits tout un monde Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72
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