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AGENDA · Le Mans

Les petits tout un monde Médiathèque Vergers Le Mans

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Vergers · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
10:15:00
Lieu
Médiathèque Vergers
Adresse
45 Rue Thoré
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Les petits tout un monde

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:15:00
fin : 2026-09-30 10:45:00

Date(s) :
2026-09-30

Lecture
Lecture, comptines et jeux de doigts pour explorer l’imaginaire des tout-petits.

Sur inscription au 02 43 84 39 43
10h15 & 11h Vergers
0-4 ans avec leurs parents   .

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Les petits tout un monde Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

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