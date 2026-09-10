Les petits tout un monde Médiathèque Vergers Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Les petits tout un monde

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 10:15:00

fin : 2026-09-30 10:45:00

Date(s) :

2026-09-30

Lecture

Lecture, comptines et jeux de doigts pour explorer l’imaginaire des tout-petits.

Sur inscription au 02 43 84 39 43

10h15 & 11h Vergers

0-4 ans avec leurs parents .

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Les petits tout un monde Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72