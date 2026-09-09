Les petits travaux au jardin, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux

Informations pratiques

Les petits travaux au jardin Jeudi 17 septembre, 14h30 Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T14:30:00+02:00 – 2026-09-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T14:30:00+02:00 – 2026-09-17T16:30:00+02:00

Venez prêter main forte aux jardiniers et initiez-vous au tressage du bambou. Un atelier pratique pour apprendre à créer une bordure solide et élégante. Alliez savoir-faire artisanal et coup de pouce au jardin !

Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 https://www.bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/bordeauxparcsrives [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}] C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l’on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d’un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron

Accessible à pied, à vélo, en transports en commun

Bus 9 (arrêt Mandron)

Bus 15 (arrêt Poirson)

Bus 82 (arrêt Parc Rivière)

Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)

Tram D (arrêt Camille Godard)

Tressage en bambou maison jardinier

FREEPIK