Les Pictons fêtent l’été Marans
jeudi 9 juillet 2026 · Marans
Informations pratiques
Marans
Les Pictons fêtent l’été
Clos de l’Hôtel de Ville Marans Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Les Pictons fêtent l’été, dans une ambiance jazz et swing à Marans !
Au programme, barbecue et buffet et jeux de plein air.
Zone de gratuité et espace petite enfance.
Réservation obligatoire avant le 2 juillet.
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Clos de l’Hôtel de Ville Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 10 40 accueil@csclespictons.org
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English :
The Pictons are celebrating summer with a jazz and swing atmosphere in Marans!
The program includes a barbecue, a buffet, and outdoor games.
Free admission and a play area for young children.
Reservations are required by July 2.
L’événement Les Pictons fêtent l’été Marans a été mis à jour le 2026-07-01 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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