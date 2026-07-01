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AGENDA · Marans

Les Pictons fêtent l’été Marans

jeudi 9 juillet 2026 · Marans

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Clos de l'Hôtel de Ville
Ville
17230 Marans
Département
Charente-Maritime
Tarif
3 3 3

Marans

Les Pictons fêtent l’été

Clos de l’Hôtel de Ville Marans Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Les Pictons fêtent l’été, dans une ambiance jazz et swing à Marans !
Au programme, barbecue et buffet et jeux de plein air.
Zone de gratuité et espace petite enfance.
Réservation obligatoire avant le 2 juillet.
  .

Clos de l’Hôtel de Ville Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 10 40  accueil@csclespictons.org

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English :

The Pictons are celebrating summer with a jazz and swing atmosphere in Marans!
The program includes a barbecue, a buffet, and outdoor games.
Free admission and a play area for young children.
Reservations are required by July 2.

L’événement Les Pictons fêtent l’été Marans a été mis à jour le 2026-07-01 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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