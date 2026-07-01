Informations pratiques

Marans

Les Pictons fêtent l’été

Clos de l’Hôtel de Ville Marans Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Les Pictons fêtent l’été, dans une ambiance jazz et swing à Marans !

Au programme, barbecue et buffet et jeux de plein air.

Zone de gratuité et espace petite enfance.

Réservation obligatoire avant le 2 juillet.

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Clos de l’Hôtel de Ville Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 10 40 accueil@csclespictons.org

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English :

The Pictons are celebrating summer with a jazz and swing atmosphere in Marans!

The program includes a barbecue, a buffet, and outdoor games.

Free admission and a play area for young children.

Reservations are required by July 2.

L’événement Les Pictons fêtent l’été Marans a été mis à jour le 2026-07-01 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin