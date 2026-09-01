Les pinceaux de l’espace St-Léger Joué-lès-Tours
lundi 21 septembre 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
Les pinceaux de l’espace St-Léger
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 14:00:00
fin : 2026-09-28 18:00:00
Date(s) :
2026-09-21
Des artistes de l’atelier peinture de l’espace St Léger, sous la houlette de leur professeur Avelino Sanchez, vous présentent leurs œuvres.
Des artistes de l’atelier peinture de l’espace St Léger, sous la houlette de leur professeur Avelino Sanchez, vous présentent leurs œuvres. .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00 galerieduparc@jouelestours.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Artists from the painting workshop at Espace St L%E9ger, under the guidance of their instructor Avelino Sanchez, present their works.
L’événement Les pinceaux de l’espace St-Léger Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-24 par ADT 37
À voir aussi à Joue Les Tours (Indre-et-Loire)
- Coups de cœur de la rentrée littéraire Joué-lès-Tours 12 septembre 2026
- Concert du duo Arietto dans une grange tourangelle le 12 septembre, Grange tourangelle, Joué-lès-Tours 12 septembre 2026
- Poetic Lover Joué-lès-Tours 12 septembre 2026
- Soirée découverte Country Dance Joué-lès-Tours 15 septembre 2026
- Country Dance Animation Reprise des cours Joué-lès-Tours 16 septembre 2026