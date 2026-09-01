Informations pratiques

Joué-lès-Tours

Les pinceaux de l’espace St-Léger

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 14:00:00

fin : 2026-09-28 18:00:00

Date(s) :

2026-09-21

Des artistes de l’atelier peinture de l’espace St Léger, sous la houlette de leur professeur Avelino Sanchez, vous présentent leurs œuvres.

Des artistes de l’atelier peinture de l’espace St Léger, sous la houlette de leur professeur Avelino Sanchez, vous présentent leurs œuvres. .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00 galerieduparc@jouelestours.fr

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English :

Artists from the painting workshop at Espace St L%E9ger, under the guidance of their instructor Avelino Sanchez, present their works.

L’événement Les pinceaux de l’espace St-Léger Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-24 par ADT 37