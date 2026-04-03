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LES PLUS BEAUX AVE MARIA DU MONDE EGLISE SAINT MICHEL DES LIONS Limoges

LES PLUS BEAUX AVE MARIA DU MONDE EGLISE SAINT MICHEL DES LIONS Limoges

LES PLUS BEAUX AVE MARIA DU MONDE EGLISE SAINT MICHEL DES LIONS Limoges samedi 27 juin 2026.

Lieu : EGLISE SAINT MICHEL DES LIONS

Adresse : PLACE SAINT MICHEL

Ville : 87000 Limoges

Département : 87

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30

LES PLUS BEAUX AVE MARIA DU MONDE Début : 2026-06-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

EGLISE SAINT MICHEL DES LIONS PLACE SAINT MICHEL 87000 Limoges 87

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