Les poètes sont-ils dangereux ? par Dany Vinet de l’Atelier de Poésie de Cognac Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Les poètes sont-ils dangereux ? par Dany Vinet de l’Atelier de Poésie de Cognac

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Début : 2026-03-26 18:00:00

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Organisée par Au Fil de l’Art Festival et La Médiathèque l’Orangerie de Jarnac.



Cette conférence se fait dans le cadre du Printemps des Poètes dont la thématique cette année est ” La Liberté, force vive déployée “.

English : Are poets dangerous? by Dany Vinet from L’Atelier de Poésie de Cognac

Organised by Au Fil de l’Art Festival and La Médiathèque l’Orangerie de Jarnac.



This conference is part of Printemps des Poètes, whose theme this year is: ‘Freedom, a living force’.

